更正:〔路透基点〕北汽集团36.4亿元人民币贷款案已完成--RLPC

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(更正:最后一段译文有误,应为"中信银行",而非"花旗银行(中国)")
路透香港11月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,北京汽车集团有限公司(BAIC)为自有品牌生产线募集的36.4亿元人民币(5.83亿美元)的五年期贷款案已完成,这笔早至2011年9月就开始的交易未能达到募集41.88亿元的初始目标.
独家牵头行和代理行中国农业银行承担总额度的近30%.
此前报导称包括中国银行、交通银行、国家开发银行以及中国工商银行均寻求加入,但消息人士表示上述银行并未全部参贷.
如前报导,该交易采用中国人民银行(PBOC)基准贷款利率.
国有的BAIC是中国内地五大车商之一,营收名列前四位.除了自有品牌以外,BAIC也为现代和奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)品牌生产其在中国销售的汽车.
该公司7月获得三年期2.35亿美元子弹式境外贷款,贷款案将由BAIC的香港子公司--北汽香港投资有限公司担任借款人,并由北京汽车股份有限公司提供担保.九家承销银行获得牵头行与簿记行头衔.
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆款利率(Hibor)加码285基点,最高可获303个基点的综合收益.贷款资金将做为一项双边贷款案的再融资,该双边贷款案是用来取得萨博(Saab)的技术.
北京汽车上次境内融资是2011年7月,获得28亿元人民币银团贷款,该贷款包括A部分22亿元人民币的五年期定期贷款,以及B部分6亿元的一年期循环贷款.北京银行和中信银行是牵头行.两部分贷款利率均采用中国人民银行基准贷款利率.(完)
--编译 石冠兰;审校 王冠中
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