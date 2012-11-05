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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 17:40 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月5日

12  11/9薄记建档     中信银行     AA       11/13     11/14    
集团                                                   工商银行 
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福建三安       6         6        12  11/9薄记建档     兴业银行     AA       11/12     11/13    
集团
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上海电力      15        15        12  11/9薄记建档     光大银行     AAA      11/12     11/13 
(600021.SS)                                            兴业银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日     上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日) 
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顺鑫农业         10       10       2   11/6簿记建档    北京银行     AA       11/8       11/9
(000860.SZ)
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东莞海龙纸业     11       11       2   11/6簿记建档    中国银行     AA       11/8       11/9
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清华控股公司     25       15       5   11/6簿记建档    光大银行     AA+      11/7       11/8
                                                       招商银行
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山西铝厂          2        1       3   11/6簿记建档    兴业银行      A+      11/7       11/8    
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江苏悦达集团     12       12       3   11/6簿记建档    光大银行     AA+      11/7       11/8
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四川能源投资    16.5     16.5     5    11/7簿记建档    中信银行     AA+      11/9       11/12
集团                                                   
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济宁矿业集团    10        5       5    11/7簿记建档    民生银行     AA       11/8       11/9
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宜宾国资经营   20      13.4       5   11/7薄记建档     国开行       AA+      11/8       11/9
公司
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太极实业       6.9      3.4       3   11/7薄记建档    光大银行      AA-      11/8       11/9
(600129.SS) 
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铁法煤业        20       10       5    11/8簿记建档    建设银行     AA+      11/9       11/12
集团
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人福医药        12        6       3    11/8簿记建档    中信银行     AA       11/12      11/13
(600079.SS)                                            招商银行 
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郑州路桥建设     2        2       3   11/9薄记建档     广发银行     AA-      11/12      11/13
投资集团
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沈阳城市公用   6.9      6.9       5   11/9薄记建档     中金公司     AA       11/12      11/13 
集团                                                   中信银行
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红星美凯龙       15        9      5     推迟发行       工商银行     AA         --         --
家居集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级    起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*武汉科技型      1         1       3   11/12薄记建档  招商银行     AA       11/14    11/15
中小企业                 (深圳市中小企业信用融资担保集团提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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  注:*代表新增.(完)

  --整理 徐永; 审校 李宏薇

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