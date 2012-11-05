《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月5日

12 11/9薄记建档 中信银行 AA 11/13 11/14 集团 工商银行 ============================================================================================= 福建三安 6 6 12 11/9薄记建档 兴业银行 AA 11/12 11/13 集团 ============================================================================================= 上海电力 15 15 12 11/9薄记建档 光大银行 AAA 11/12 11/13 ( 600021.SS ) 兴业银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =================================================================================================== 顺鑫农业 10 10 2 11/6簿记建档 北京银行 AA 11/8 11/9 ( 000860.SZ ) =================================================================================================== 东莞海龙纸业 11 11 2 11/6簿记建档 中国银行 AA 11/8 11/9 =================================================================================================== 清华控股公司 25 15 5 11/6簿记建档 光大银行 AA+ 11/7 11/8 招商银行 =================================================================================================== 山西铝厂 2 1 3 11/6簿记建档 兴业银行 A+ 11/7 11/8 =================================================================================================== 江苏悦达集团 12 12 3 11/6簿记建档 光大银行 AA+ 11/7 11/8 =================================================================================================== 四川能源投资 16.5 16.5 5 11/7簿记建档 中信银行 AA+ 11/9 11/12 集团 =================================================================================================== 济宁矿业集团 10 5 5 11/7簿记建档 民生银行 AA 11/8 11/9 =================================================================================================== 宜宾国资经营 20 13.4 5 11/7薄记建档 国开行 AA+ 11/8 11/9 公司 =================================================================================================== 太极实业 6.9 3.4 3 11/7薄记建档 光大银行 AA- 11/8 11/9 ( 600129.SS ) =================================================================================================== 铁法煤业 20 10 5 11/8簿记建档 建设银行 AA+ 11/9 11/12 集团 =================================================================================================== 人福医药 12 6 3 11/8簿记建档 中信银行 AA 11/12 11/13 ( 600079.SS ) 招商银行 =================================================================================================== 郑州路桥建设 2 2 3 11/9薄记建档 广发银行 AA- 11/12 11/13 投资集团 =================================================================================================== 沈阳城市公用 6.9 6.9 5 11/9薄记建档 中金公司 AA 11/12 11/13 集团 中信银行 =================================================================================================== 红星美凯龙 15 9 5 推迟发行 工商银行 AA -- -- 家居集团 =================================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *武汉科技型 1 1 3 11/12薄记建档 招商银行 AA 11/14 11/15 中小企业 (深圳市中小企业信用融资担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 徐永; 审校 李宏薇