〔路透基点〕台湾顺天建设70亿台币项目融资案细节浮现--RLPC

路透香港11月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,顺天建设的70亿台币(2.39亿美元)六年期项目融资案,具体额度分配已浮现.这项融资案获得超额认贷至75亿台币以上.

唯一牵头行和簿记行台湾银行承贷18亿台币.

副牵头行兆丰国际商业银行和台中商业银行分别承贷9亿台币.

参贷行农业金库及彰化银行各承贷5.5亿台币.第一银行、新光银行和合作金库各自承贷5亿台币.兆丰票券承贷4亿台币.中华票券金融公司和国际票券股份有限公司各承贷2亿台币.

签约工作预计将在11月底进行.

一如此前报导,此次贷款包括60亿台币的定期贷款A部分、8亿台币的循环贷款B部分以及2亿台币的履约保证C部分.B部分贷款只对票券公司开放.

A部分贷款利率为较一年期邮政储金利率加码160个基点,借款人将支付税赋.B部分利率为较30天期初级市场商业票据利率加码120个基点,税款将由贷款人支付.C部分利率为一年担保费80个基点.如果A部分贷款动用金额少于90%,那么将有15个基点的承诺费.

银行受邀按三个层次参贷A和C部分.承诺18亿台币及以上的银行,将可获20个基点的先付费用和牵头行头衔.承诺10-17.9亿台币的银行,将获15个基点的费用和副牵头行头衔.承贷5-9.99亿台币的参贷行,费用为7个基点.

票券公司受邀参加B部分贷款,承贷3-4.99亿台币将获3个基点的先付费用.

所有三部分贷款均为子弹式还款,但土地销售收益将储存并用于A部分偿还.

财务条款包括流动比率不低于1倍,负债比率不高于3.5倍,利息保障倍数不低于1.5倍.

贷款资金将用于开发和经营台湾苗栗县一处工业园区.借款人必须将出售土地的全部收入以及为该项目保留的资金,分别储存在代理行的不同账户中.

顺天建设上次进入市场是在2007年9月,筹办一笔19亿台币五年期两部分定期贷款,利率较兆丰国际商业银行最优惠利率加码50个基点.(完)