〔全球矿业〕哈萨克斯坦最大铜矿商财务长称,考虑向中国出口铜精矿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月5日电---哈萨克斯坦最大的铜生产商Kazakhmys(KAZ.L)GB_KZMS(0847.HK)的财务长Matthew Hird周一表示,由于该公司两座新的大型铜矿预计分别在2015和2016年上线,计划向中国出口铜精矿.
Matthew Hird在香港对记者表示,这两座矿每年的铜精矿产量预计都将在10万吨左右,将把该公司的产量提升近70%,至每年约50万吨.
不过该公司不打算扩大冶炼能力,因此矿石将会产生富余.目前其冶炼能力为每年45万吨.
他表示,虽然该公司目前不向中国出口铜精矿,但每年月约80%的精炼阴极铜都销往中国.
Hird称,该公司在中国的最大客户是江西铜业(600362.SS)(0358.HK).(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。