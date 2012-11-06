(重温稿)〔台湾货币市场〕旬初资金宽裕依旧,短票成交利率朝区间下缘集中

* 资金宽裕,短票成交利率区间下缘比重增加

* 公司债RP缺券,到期续做为主

记者 董永年

路透台北11月5日电---台湾银行间短率周一大致持稳.在一年期存单得标利率明显走低引导下,新提存期开始的短票成交利率朝区间下缘扩散,至于拆款利率则以到期续做为主,持平在既有区间.

交易人士认为,央行的"适度宽松"政策,让存单未到期余额自8月底、9月初逾的6.7兆(万亿)台币,已缓步下降至目前的6.6兆余台币,丰沛资金让钱多的金融机构在旬初就急着买报酬率较高的短票,反而是缺钱的还不急于调度.

"适度宽松真不错,这样大家都可以过关,但就是不要宽松到我家来."一大型公营银行交易员称.

另一民营银行交易员则表示,现在就是尽量做负数,先买短票,虽然今日发票量不算少,但一个月短票成交利率已从0.80%略为下调至0.79%.

台湾央行上周五标售364天期存单加权平均得标利率为0.758%,低于市场预期,较上期的0.805%跌4.7基点,较央行30天期存单0.87%则跌11.2基点.[ID:nST0570615]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.384%,上日在0.388%.今日区间在0.295-0.500%,同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.51%,上日在0.388-0.52%.

**短票利率区间下缘比重增加**

短票方面,票券商表示,今天发票量持平偏多一点,但明、后天就会恢复正常,至于成交利率则持稳在现有区间,还是在0.78-0.80%.

但有部分银行表示,相较于拆款利率的持稳不动,买票利率有略微下调,"0.80%已经不容易买到了".

为了让报酬率维持在一定水准,一大型金融机构交易主管称,会尽量找高利率的免保短票承做.

一个月短票主要成交利率主要在0.78-0.80%,但0.78-0.79%的比重较上周五增加.

台湾央行今日共发行4,735亿台币存单,其中包括上周五标售的1,000亿台币364天期存单,若相较存单到期金额4,800亿,存单发行余额减65亿.[TW/MMTCN]本周央行存单到期分别是周二130亿、周三1,935.40亿、周四1,119亿、周五179亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为负131亿台币;累计超额准备为81亿台币,加计前期1%的超额准备为986亿台币.

**附买回利率持稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率持稳.由于整体货币市场资金宽裕,尽管今天交割央行364天期存单1,000亿台币,也无碍于市场资金调度;但市场缺券,因此多以到期续作为主,无助于RP市场利率下调.

交易商指出,近日央行存单到期量很多,加以延续前一期底资金宽松态势,目前货币市场资金稍滥,银行、投信皆有积极承作公司债及公债RP的需求,令市场持续处于缺券状态,以致最近都以续作成交量居多.

"市场缺券,所以大家都一早就来抢券"一大型票商交易员说.

一大型证券商交易员表示,本周交割紧缩因子仅周一交割1,000亿台币央行364天期存单,但因为市场资金偏多,所以对市场资金没有影响,完全无碍于市场资金调度.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,少数成交在0.82%,同于上日.(完)