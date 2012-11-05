〔路透基点〕天津市政府寻求120亿人民币保障住房项目贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,天津市正在寻求120亿元人民币(19.2亿美元)贷款,以支持本市保障住房项目的建设.
中国建设银行天津分行和国家开发银行天津分行被任命为是次融资的牵头行.该笔贷款将通过天津市保障住房建设投资有限公司借贷.该公司是天津市政府下属的一个保障住房项目融资平台.
一名消息人士称,此笔贷款期限为10年以上,利率据称是人民银行利率的100%.该人士表示,贷款条款尚未敲定.
据新华社10月报导,天津计划在2011-2015年间建设10万套保障住房,投资需求逾400亿人民币.
该报导称,天津市政府2009年曾通过上述融资平台,获得200亿人民币联合贷款,用于相同用途.当时有15家银行参贷,建设银行天津分行为牵头行.(完)
--编译 侯向明;审校 蔡美珍
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。