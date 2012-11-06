〔中国债市〕副省市级以下地方融资平台发行中票暂停,以防风险--消息

路透北京11月6日电---三位消息人士周二向路透表示,中国银行间市场交易商协会(NAFMII)为防风险,已暂停接收副省级以下的融资平台类(基础设施类)企业发行中期票据项目.

一位接近监管层的人士表示,两周前NAFMII内部就表示,目前只接收省级、直辖市、省会城市、计划单列市等副省级(含)以上的发行人的中票项目.

"今年以来,通过NAFMII注册发行中票的地方融资平台越来越多,不少地级市乃至区县级城投企业也加入了申请中票发行,报的项目太多,为防风险,职能暂停."上述人士表示.

一位国有大行金融市场部负责人亦向路透表示,"NAFMII已经口头通知了这一新变化,我们主要承销的还是省级、副省级的大型地方政府融资平台的中票项目."

民生银行金融市场部人士则表示,城投类中票,NAFMII之前明确需主要直辖市和副省级以上的大中型融资平台才能发行,在今年上半年"稳增长"背景下,这一门槛有所放松,注册发行了一些地市级与县级平台中票融资,现在又收紧了.

NAFMII负责新闻媒体的相关人士在接受路透查询时则表示,自己尚未听说此消息,还需要和业务部门核实.

进入2012年,地方融资平台贷款依旧持续收紧,中央"稳增长"则催主管城投债和中票的发改委与NAFMII则对发行门槛开始松动,如重点支持磊债券审批流程、放松城投公司短融中票注册等.[ID:nSB1658132]

与此同时,今年上半年发行的债券大量地涌向以城投为主的投融资平台,让业界担心依然深陷盈利能力和投资效率低下的地方融资平台风险蔓延.

据路透统计,中国2012年前10个月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)等债务融资工具,累计发行规模为19,096亿元人民币,较去年同期的1.41万亿元增长35%.[ID:nSB2038009](完)