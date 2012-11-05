〔亚洲橡胶〕11月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月5日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 11月 238.5 13 237.5 1
* 12月 239.3 42 237.5 6
* 1月 241.9 86 241.1 11
* 2月 243.8 224 242.6 18
* 3月 245.7 2180 244.2 460
* 4月 247.2 7413 246.2 1180
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 李春喜; 审校 高琦
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