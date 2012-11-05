版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 18:33 BJT

〔亚洲橡胶〕11月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月5日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 238.5 13 237.5 1

* 12月 239.3 42 237.5 6

* 1月 241.9 86 241.1 11

* 2月 243.8 224 242.6 18

* 3月 245.7 2180 244.2 460

* 4月 247.2 7413 246.2 1180

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐