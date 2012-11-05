〔东南亚股市〕印尼和马来西亚股市跌至数周低位,市场弥漫谨慎情绪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透曼谷11月5日电---东南亚股市周一多数收低或持平,印尼和马来西亚股市创数周低位,泰国股市回吐稍早涨幅,以接近平盘作收.
印尼股市.JKSE跌0.8%,收报4,302.93点,创10月11日以来最低.10月30日印尼股市创出纪录收盘高位4,364.59点.
马来西亚股市.KLSE收低0.13%,报1654.04点,为10月16日以来最低.11月1日,马来西亚股市创出1,675.69点的纪录高位.
印尼按市值计最大的公司Astra International(ASII.JK)跌1.9%,马来西亚电信公司Axiata Group(AXIA.KL)跌0.3%.
成交清淡,亚洲整体市场情绪谨慎,因在美国竞选激烈的总统选举前,投资者避开风险.
1019GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3031.69 -9.06 -0.30 +14.56 2646.35
马来西亚 .KLSE 1654.04 -2.09 -0.13 +8.06 1530.73
泰国 .SETI 1306.70 0.10 +0.01 +27.44 1025.32
印尼 .JKSE 4302.94 -35.95 -0.83 +12.58 3821.99
菲律宾 .PSI 5457.82 33.31 +0.61 +24.84 4371.96
越南 .VNI 377.27 2.01 +0.54 +7.32 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。