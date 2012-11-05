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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 18:38 BJT

〔东南亚股市〕印尼和马来西亚股市跌至数周低位,市场弥漫谨慎情绪

路透曼谷11月5日电---东南亚股市周一多数收低或持平,印尼和马来西亚股市创数周低位,泰国股市回吐稍早涨幅,以接近平盘作收.

印尼股市.JKSE跌0.8%,收报4,302.93点,创10月11日以来最低.10月30日印尼股市创出纪录收盘高位4,364.59点.

马来西亚股市.KLSE收低0.13%,报1654.04点,为10月16日以来最低.11月1日,马来西亚股市创出1,675.69点的纪录高位.

印尼按市值计最大的公司Astra International(ASII.JK)跌1.9%,马来西亚电信公司Axiata Group(AXIA.KL)跌0.3%.

成交清淡,亚洲整体市场情绪谨慎,因在美国竞选激烈的总统选举前,投资者避开风险.

1019GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3031.69 -9.06 -0.30 +14.56 2646.35

马来西亚 .KLSE 1654.04 -2.09 -0.13 +8.06 1530.73

泰国 .SETI 1306.70 0.10 +0.01 +27.44 1025.32

印尼 .JKSE 4302.94 -35.95 -0.83 +12.58 3821.99

菲律宾 .PSI 5457.82 33.31 +0.61 +24.84 4371.96

越南 .VNI 377.27 2.01 +0.54 +7.32 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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