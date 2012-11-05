〔中国期货〕期货交易管理条例修改,为原油期货等创新留空间--政府网

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月5日电---中国日前公布《国务院关于修改<期货交易管理条例>的决定》,以减少市场风险和资金安全隐患;同时为适应推出原油期货的需要,为境外投资者直接进入期货交易所进行原油期货交易预留了空间.
中国政府网援引中国证监会负责人称,考虑到推出原油期货需要有实力较强的境外投资者直接进入交易所交易,以扩大交易规模,提高中国原油期货交易的国际化程度.修改后的条例规定:符合规定条件的境外机构,可以在期货交易所从事特定品种的期货交易,具体办法由国务院期货监督管理机构制定.
此外,为适应推出国债期货交易的需要,使成为期货交易所非期货公司结算会员的商业银行也能够依法参与国债期货交易,修改后的条例删去了禁止非期货公司结算会员参与期货交易,对违反者追究法律责任的规定.
国务院总理温家宝在2012年1月召开的全国金融工作会议上明确提出,要稳妥推出原油等大宗商品期货品种和相关金融衍生产品.
修改后的条例并规定,非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的,由所在地县级以上地方政府予以取缔,没收违法所得,并处罚款.
该条例自2012年12月1日起施行.(完)
欲了解详情,请点选中国政府网(www.gov.cn/)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
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