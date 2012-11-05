〔法国经济〕IMF敦促法国进行改革以提升其竞争力

路透巴黎11月5日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,法国迫切需要进行重大改革,以提升其竞争力,并改善疲弱的经济前景.

IMF在其年度法国经济报告中称,总统奥朗德已承诺将把明年预算赤字从2012年的相当于GDP的4.5%降至3%,这提振了他在金融市场的信誉度.

但法国和整个欧洲的预算撙节正在拖累该地区的成长前景,使采取行动提振经济稳定性和创造就业变得更加关键.

IMF在报告中称,"法国的成长前景受到竞争力大大减弱的影响."

IMF称,"竞争力缺失早在危机爆发前就已经出现,但如果法国不采取与欧洲贸易伙伴国,主要是意大利和西班牙,相同的步伐,存在缺失情况加重的风险."

IMF再度敦促法国及其欧洲伙伴国,如果经济活动仍然疲弱,在削减赤字和检讨实现赤字目标时间的问题上显示出更高的灵活性.

IMF还建议,在经济上升期,政府还应增强工作时间的灵活性,限制未来最低时薪的增幅,并削减失业福利,为找工作提供更大的刺激.(完)