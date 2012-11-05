〔美国热股〕高盛集团盘初下跌,此前称已降低合伙人人数以减低费用

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透11月5日电---高盛集团(Goldman Sachs)(GS.N)已裁减作为合伙人的员工人数,以帮助降低费用.
高盛集团周一盘初微跌0.28%,报122.95美元.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1