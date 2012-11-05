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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 00:05 BJT

〔美国热股〕搜狐上涨2%,第四季获利预估高于分析师预期

路透11月5日电---中国互联网门户--搜狐(SOHU.O)公布的第三季获利超越预期,得益于广告及搜索业务营收增长,且经调整后的第四季获利预估高于分析师的预期.[ID:nSB2084313]

搜狐周一早盘升2.22%,报40.92美元.(完)

--编译 肖群英;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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