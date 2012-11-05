〔英国债市〕英债表现强于德债,因英国服务业成长疲弱

路透伦敦11月5日电---英国政府公债周一上扬,表现强于可比德债,之前公布的数据显示,英国服务成长疲弱,使英国央行未来扩大购债规模的可能性增加.

市场关注点目前转向周二将公布的数据,预计9月制造业生产将出现小幅增长,而10月新车销售数据可能提供有关英国民众消费意愿的线索.

周一公布的调查显示,英国10月服务业增长速度为近两年最慢,对于前景的乐观情绪消退,显示英国经济复苏势头脆弱.10月Markit/CIPS服务业制造业采购经理人指数(PMI)由9月的52.2降至50.6,仅在荣枯分水岭上方不远.[ID:nSB2084103]

在PMI服务业数据公布后,12月英债期货FLGZ2逐步扩大涨幅,收升44个跳动点,报119.57,可比德债期货FGBLZ2上扬26个跳动点.

在上周公布的制造业PMI数据大幅萎缩的基础上,周一公布的数据加剧了英国经济可能第三季意外强劲扩张后在10-12月间萎缩的可能性.

这可能进而促使英国央行推出更多刺激举措,不过,可能不会在周四举行的月度会议上宣布.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,报1.821%,与可比德债的收益率差收窄2个基点,报39个基点.

美国大选的不确定性和希腊议会将进行的又一轮成败在此一举的投票也扶助支撑风险较低的英债和德债.(完)

--编译 母红;审校 李军

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