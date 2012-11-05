〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于大豆期货跌势

路透11月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,交易商称,累于大豆期货因南非收成前景改善而大幅走低.

Global Weather Monitoring的气象学家John Dee称,未来一周到10天,南非主要玉米和大豆种植区的天气状况改善."总的来看,阿根廷和巴西的天气状况非常好,"他说.

Dee表示,"阿根廷和巴西南部一直以来过分潮湿的区域预计将开始转干,而巴西北部多数干燥地区将迎来及时雨."

在美国农业部周五公布11月供需报告前,市场开始进行头寸调整.

美国农业部周一称,上周出口检验玉米1,468.5万蒲式耳,低于预估的1,600-2,100万蒲式耳.

谷物种植大国阿根廷的农户最近几天已开始种植玉米和大豆,提振收成前景,因数月洪涝后出现的连续的晴天使作物生长状况改善.

12月合约的关键阻力位为100日移动均线切入位7.47-1/2美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.46-3/4美元.九日相对强弱指标在41.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌4美分,报每蒲式耳7.35-1/2美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为222,013口.(完)

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