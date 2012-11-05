〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于大豆期货跌势

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透11月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌,交易商称,累于大豆期货因南非收成前景改善而大幅走低.
Global Weather Monitoring的气象学家John Dee称,未来一周到10天,南非主要玉米和大豆种植区的天气状况改善."总的来看,阿根廷和巴西的天气状况非常好,"他说.
Dee表示,"阿根廷和巴西南部一直以来过分潮湿的区域预计将开始转干,而巴西北部多数干燥地区将迎来及时雨."
在美国农业部周五公布11月供需报告前,市场开始进行头寸调整.
美国农业部周一称,上周出口检验玉米1,468.5万蒲式耳,低于预估的1,600-2,100万蒲式耳.
谷物种植大国阿根廷的农户最近几天已开始种植玉米和大豆,提振收成前景,因数月洪涝后出现的连续的晴天使作物生长状况改善.
12月合约的关键阻力位为100日移动均线切入位7.47-1/2美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.46-3/4美元.九日相对强弱指标在41.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌4美分,报每蒲式耳7.35-1/2美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为222,013口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 母红;审校 李军
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1