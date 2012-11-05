〔纽约期市〕咖啡期货跌至数月低位,受美元持坚拖累

路透纽约/伦敦11月5日电---咖啡期货周一下跌,英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货跌至八个月低位,洲际交易所(ICE)-阿拉比卡咖啡合约触及四个半月低点,因美元持坚继续拖累软性商品市场走疲.

糖期货和可可期货涨跌不一,但几无变动.

汤森路透Jefferies CRB全球商品指标指数.TRJCRB跌至约四个月最低水准,受累于欧元兑美元跌至近两个月低位.投资者等候周二的美国大选结果,因而青睐低风险资产.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑24美元,或1.2%,结算价报每吨1,952美元,盘中该合约触及3月7日以来最低水平1,935美元.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收跌3.80美分,或2.5%,报每磅1.5090美元,为近月合约自6月20日以来的最低收盘水准.

美国洲际交易所(ICE)可可期货抹去稍早涨幅,结算价略微收低,因英镑疲弱加重压力.稍早,该期货升越100日和200日移动均线切入位,令市场寻获技术面支撑.在近月12月合约在11月16日首个通知日前,12月/3月合约套利活动也帮助提升成交量.

ICE-12月可可期货CCZ2小跌3美元,结算价报每吨2,444美元.

Liffe-3月可可期货LCCc2小升2英镑,收报每吨1,580英镑.

原糖期货横盘整理.

3月原糖期货SBc1收低0.12美分,或0.6%,报每磅19.33美分.该合约继续在上周触及的六个月低位上方不远处盘整.

伦敦12月白糖期货LSUc1收高0.50美元,或0.1%,报每吨537.60美元.(完)