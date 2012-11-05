〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货跌至两周半低位,因南美作物天气状况改善

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透11月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌至两周半低位,受累于多头结清仓位以及天气预报显示,南美作物天气状况改善.
市场预期,农业部在周五公布的11月供需报告中将会上调2012年美国大豆收成预期.
天气预报机构Somar称,巴西中西部和东北部地区本周将迎来降雨,对作物生长有利.
巴西本地作物分析师Celeres周一称,巴西2012/13年大豆收成可能为创纪录为7,902万吨,与他之前一个月的预期一致,因播种速度加快.Celeres称,农户已完成37%的大豆播种,高于一周前的27%,但低于上年同期的48%.
谷物种植大国阿根廷的农户最近几天已开始种植玉米和大豆,提振收成前景,因数月洪涝后出现的连续的晴天使作物生长状况改善.
CBOT报告,有601口11月大豆合约交割.
市场预期,农业部周度生长报告将显示,上周大豆收割率为92%,之前一周为87%
指标CBOT-1月大豆合约SF3跌23-1/2美分,报每蒲式耳15.03-1/4美元.
12月豆粕合约SMc1收挫6.9美元,报每短吨469.0美元,12月豆油合约BOc1收挫0.94美分,报每磅48.32美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为143,302口,豆粕期货为57,795口,豆油期货为139,398口.(完)
--编译 母红;审校 李军
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1