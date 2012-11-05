〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货跌至两周半低位,因南美作物天气状况改善

路透11月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌至两周半低位,受累于多头结清仓位以及天气预报显示,南美作物天气状况改善.

市场预期,农业部在周五公布的11月供需报告中将会上调2012年美国大豆收成预期.

天气预报机构Somar称,巴西中西部和东北部地区本周将迎来降雨,对作物生长有利.

巴西本地作物分析师Celeres周一称,巴西2012/13年大豆收成可能为创纪录为7,902万吨,与他之前一个月的预期一致,因播种速度加快.Celeres称,农户已完成37%的大豆播种,高于一周前的27%,但低于上年同期的48%.

谷物种植大国阿根廷的农户最近几天已开始种植玉米和大豆,提振收成前景,因数月洪涝后出现的连续的晴天使作物生长状况改善.

CBOT报告,有601口11月大豆合约交割.

市场预期,农业部周度生长报告将显示,上周大豆收割率为92%,之前一周为87%

指标CBOT-1月大豆合约SF3跌23-1/2美分,报每蒲式耳15.03-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收挫6.9美元,报每短吨469.0美元,12月豆油合约BOc1收挫0.94美分,报每磅48.32美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为143,302口,豆粕期货为57,795口,豆油期货为139,398口.(完)