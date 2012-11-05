〔全球金市〕金价受空头回补推动上涨,关注美国大选结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 金价反弹,上周五录得6月份以来最大单日跌幅
* 投资者在势均力敌的美国大选前保持谨慎
* 香港9月份流入中国内地的黄金数量激增
路透伦敦11月5日电---金价周一受空头回补提振上涨,扭转上周五下挫2%的颓势,但对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出经济刺激计划的期望值降温推动美元上升,恐将令黄金承压.
成交量低于往常,美国将迎来备受金融市场关注的总统大选.现任总统奥巴马似乎更支持经济刺激措施,而共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)预计将不赞成祭出更多宽松举措.
周五出炉的美国非农就业数据令人鼓舞,已引发很多机构投资者抛售黄金持仓.目前黄金已悉数回吐美联储9月份宣布最新购债计划以来录得的涨幅.
"大多数表现逊于大盘的对冲基金将不能忍受任何的短期下跌,因害怕显示年底业绩为负值,"SICA Wealth投资长Jeffrey Sica表示,该基金公司管理资产逾10亿美元.
截止2033GMT,现货金XAU=升0.4%,报每盎司1,683.66美元,盘中触及1,672.24美元的九个月低位.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货GCZ2结算价上涨8美元,报每盎司1,683.20美元,路透初步数据显示,成交量较250日均值低大约30%.
现货银XAG=上涨1.2%,报每盎司31.15美元.该金属走势往往比黄金更动荡.
瑞银集团发表研究报告称,美国国会两党分治以及在财政悬崖问题上存在分歧的结果,将对黄金构成支撑.
**中国黄金进口跳升**
近期金价回落后,实货黄金需求似乎已经改善,香港9月流入中国内地的黄金数量较上年同期跳升23%,至69.711吨,得益于假期前需求上升.净出口同比下降13%.
在铂金群金属中,现货铂金(白金)XPT=小涨0.65美元,至每盎司1,537.75美元;现货钯金XPD=跌0.7%,至每盎司604.60美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1683.20 8.00 0.5 1672.50 1686.20 109,736
COMEX白银期货 SIN2 31.128 0.271 0.9 30.655 31.250 32,503
COMEX铂金期货 PLN2 1542.70 -2.20 -0.1 1538.30 1553.40 5,755
COMEX钯金期货 PAU2 603.00 3.35 0.6 596.05 609.90 2,708
现货金 XAU= 1683.66 7.30 0.4 1672.24 1685.96
现货银 XAG= 31.150 0.370 1.2 30.690 31.220
现货铂金 XPT= 1537.75 0.65 0.0 1539.25 1548.25
现货钯金 XPD= 604.60 -4.40 -0.7 600.00 608.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。