〔全球金市〕金价受空头回补推动上涨,关注美国大选结果

* 金价反弹,上周五录得6月份以来最大单日跌幅

* 投资者在势均力敌的美国大选前保持谨慎

* 香港9月份流入中国内地的黄金数量激增

路透伦敦11月5日电---金价周一受空头回补提振上涨,扭转上周五下挫2%的颓势,但对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出经济刺激计划的期望值降温推动美元上升,恐将令黄金承压.

成交量低于往常,美国将迎来备受金融市场关注的总统大选.现任总统奥巴马似乎更支持经济刺激措施,而共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)预计将不赞成祭出更多宽松举措.

周五出炉的美国非农就业数据令人鼓舞,已引发很多机构投资者抛售黄金持仓.目前黄金已悉数回吐美联储9月份宣布最新购债计划以来录得的涨幅.

"大多数表现逊于大盘的对冲基金将不能忍受任何的短期下跌,因害怕显示年底业绩为负值,"SICA Wealth投资长Jeffrey Sica表示,该基金公司管理资产逾10亿美元.

截止2033GMT,现货金XAU=升0.4%,报每盎司1,683.66美元,盘中触及1,672.24美元的九个月低位.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货GCZ2结算价上涨8美元,报每盎司1,683.20美元,路透初步数据显示,成交量较250日均值低大约30%.

现货银XAG=上涨1.2%,报每盎司31.15美元.该金属走势往往比黄金更动荡.

瑞银集团发表研究报告称,美国国会两党分治以及在财政悬崖问题上存在分歧的结果,将对黄金构成支撑.

**中国黄金进口跳升**

近期金价回落后,实货黄金需求似乎已经改善,香港9月流入中国内地的黄金数量较上年同期跳升23%,至69.711吨,得益于假期前需求上升.净出口同比下降13%.

在铂金群金属中,现货铂金(白金)XPT=小涨0.65美元,至每盎司1,537.75美元;现货钯金XPD=跌0.7%,至每盎司604.60美元.

------------------------------2033 GMT--------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1683.20 8.00 0.5 1672.50 1686.20 109,736

COMEX白银期货 SIN2 31.128 0.271 0.9 30.655 31.250 32,503

COMEX铂金期货 PLN2 1542.70 -2.20 -0.1 1538.30 1553.40 5,755

COMEX钯金期货 PAU2 603.00 3.35 0.6 596.05 609.90 2,708

现货金 XAU= 1683.66 7.30 0.4 1672.24 1685.96

现货银 XAG= 31.150 0.370 1.2 30.690 31.220

现货铂金 XPT= 1537.75 0.65 0.0 1539.25 1548.25

现货钯金 XPD= 604.60 -4.40 -0.7 600.00 608.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=