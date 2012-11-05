〔加拿大股市〕在淡静交投中收跌,静候美国总统大选

路透多伦多11月5日电---加拿大股市周一收跌,受累于权重的金融股、能源和原材料类股全都走低,但跌幅有限,因交易商在周二美国总统大选结果出炉前减少押注.

美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周日开始冲刺最后48小时,努力争取几个摇摆州选民的支持.二者目前支持率非常接近,大选结果难以预料.[ID:nSB2083009]

"此次大选无疑将导致美国出台可能改变美国和世界的未来格局的财政和外交政策的多项动议,"瑞银证券加拿大证券主管Rick Meslin说.

华尔街普遍看法是,若奥巴马赢得连任,美国经济成长和利率都将维持低位,这对债券的利好超过股市.华尔街的观点通常为加股设定基调.

另一方面,若罗姆尼成为美国新总统,投资者认为他的政策有望提升公司获利,并提振股市至历史新高.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌27.63点或0.2%,报12,352.78点.盘中一度触及12,347.14点的约一周最低.10大类股中,7类股下跌.(完)

--编译 肖群英;审校 母红

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