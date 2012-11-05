《日本重要政经日程》--11月6日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0500 - 9月领先和同时指标
企业面:
0600 - DeNA Co (2432.T)公布第二季财报
0700 - 出光兴产(5019.T)公布第二季财报
0730 - 日本国际石油开发帝石(1605.T)公布第二季财报
0730 - 日产汽车(7201.T)公布第二季财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 孙茉莉
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。