《综述》奥巴马与罗姆尼做出最后努力,试图搞定摇摆州

* 民调显示奥巴马与罗姆尼支持率实际上难分高下

* 路透/Ipsos调查显示,奥巴马支持率为48%,罗姆尼为46%

* 奥巴马周一访问三个摇摆州,罗姆尼出击四个摇摆州

路透华盛顿11月5日电---美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周一前往关键的摇摆州拉票,做最后一博.两人支持率极其接近,这些州将决定谁能入主白宫.

民调显示,两人在全美范围的支持率实际上不相上下.在八、九个摇摆州,奥巴马微弱领先.这些州在周二的选举日具有决定性影响.

最新的路透Ipsos对可能投票的民众进行了全国性的调查,结果显示奥巴马略占优势,支持率为48%,而罗姆尼是46%.双方差距在3.4个百分点的可信区间之内.