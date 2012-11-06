〔澳洲央行〕维持利率在3.25%不变,称目前货币政策适宜

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透悉尼11月6日电---澳洲央行周二宣布维持利率于3.25%不变,并表示:
* 全球经济前景的风险仍偏于下滑
* 先前宽松政策的进一步效果仍需要时间才能显现
* 中国经济增长已经趋稳
* 通胀数据略高于预期
* 澳元汇率仍高于预期
* 全球经济状况有所改善
* 澳洲贸易条件已自高峰下滑约13%
* 商品价格仍明显低于今年年初
* 目前货币政策适宜
* 未来一到两年的通胀将符合目标
* 劳动力市场疲弱应有助于控制工资成本.(完)
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。