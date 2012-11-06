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货币新闻 | 2012年 11月 6日 星期二 11:43 BJT

〔澳洲央行〕维持利率在3.25%不变,称目前货币政策适宜

路透悉尼11月6日电---澳洲央行周二宣布维持利率于3.25%不变,并表示:

* 全球经济前景的风险仍偏于下滑

* 先前宽松政策的进一步效果仍需要时间才能显现

* 中国经济增长已经趋稳

* 通胀数据略高于预期

* 澳元汇率仍高于预期

* 全球经济状况有所改善

* 澳洲贸易条件已自高峰下滑约13%

* 商品价格仍明显低于今年年初

* 目前货币政策适宜

* 未来一到两年的通胀将符合目标

* 劳动力市场疲弱应有助于控制工资成本.(完)

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