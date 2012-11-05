(重温稿)《欧洲个股焦点》汇丰担心美国反洗钱调查罚款恐将超过15亿美元

路透伦敦11月5日电---欧洲最大银行--汇丰控股(HSBA.L)周一表示,触犯美国反洗钱规定的罚款,可能使汇控付出远高于15亿美元的代价,而且可能遭到刑事罪名起诉.

汇控指出,美国方面的调查已经使汇控声誉受损,迫使汇控继7月备拨7亿美元之后,进一步拨列8亿美元,因应可能的反洗钱罚款.

"有可能会高出许多,"汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在电话会议向记者表示,并称最新的备拨金额是根据与美国相关当局讨论而定出.

汇控表示,和解时机掌握在监管当局手中,而且可能会以企业刑事及民事罪名提出诉讼.

美国参议院7月一份报告痛斥汇控允许客户从墨西哥、伊朗、开曼群岛、沙特阿拉伯及叙利亚等国家转移可能不法资金.汇控今年稍早曾警告,因为这项调查的缘故,汇控可能面临刑事或民事诉讼.

"该报告无疑地对汇丰的声誉造成相当大的损害.这对业务损失的影响程度难以估计,但无疑地打击了我们的品牌,"欧智华称.

他表示,有一些员工因为调查而离开公司,也有一些员工遭追回薪资.

"因应洗钱案的相关拨备令人担忧,尤其是因为最终的数据仍存在不确定性,"股票经纪商Hargreaves Lansdown的证券部门主管Richard Hunter称.

汇丰公布7-9月基础税前获利为50亿美元,高于上年同期修正后的22亿美元.

获利成长是受助于坏帐损失减少幅度大于预期,且投资银行部门表现强劲.

7-9月基础营运支出较上年同期增加16%,因规制成本升高,达2-3亿美元.

欧智华的三年缩编重整计画已进行好些时间,他表示,预计将超越年度成本削减35亿美元的目标,目前节支幅度已达31亿美元.(完)