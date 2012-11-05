〔美国股市〕欧洲企业ADR因汇丰受到洗钱指控下跌

路透纽约11月5日电---欧洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,因汇丰(HSBA.L)HBC.N提留的拨备不断攀升,重创银行股,且希腊政局的不确定性也打压了投资者的信心.

欧洲最大银行--汇丰控股周一表示,触犯美国反洗钱规定的罚款,可能使汇控付出远高于15亿美元的代价,而且可能遭到刑事罪名起诉.[ID:nST0571247]汇丰股价下滑0.8%至49.52美元,因其面临的监管问题盖过了公司基础获利增加的影响.

欧洲其他银行股也承压.巴克莱(BCS.N)在美国市场下滑0.7%至15.20美元,德意志银行(DB.N)跌0.5%至45.23.

交易商称,希腊议会就劳工改革的投票存在不确定性,亦影响了欧洲股票.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收平.标普500指数.SPX.INX涨0.2%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.3%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.9%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA几无变动.(完)

--编译 张荻;审校 孙茉莉

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