〔美国股市〕欧洲企业ADR因汇丰受到洗钱指控下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透纽约11月5日电---欧洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,因汇丰(HSBA.L)HBC.N提留的拨备不断攀升,重创银行股,且希腊政局的不确定性也打压了投资者的信心.
欧洲最大银行--汇丰控股周一表示,触犯美国反洗钱规定的罚款,可能使汇控付出远高于15亿美元的代价,而且可能遭到刑事罪名起诉.[ID:nST0571247]汇丰股价下滑0.8%至49.52美元,因其面临的监管问题盖过了公司基础获利增加的影响.
欧洲其他银行股也承压.巴克莱(BCS.N)在美国市场下滑0.7%至15.20美元,德意志银行(DB.N)跌0.5%至45.23.
交易商称,希腊议会就劳工改革的投票存在不确定性,亦影响了欧洲股票.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收平.标普500指数.SPX.INX涨0.2%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑0.3%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.9%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA几无变动.(完)
--编译 张荻;审校 孙茉莉
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。