〔东京汇市〕欧元全线下滑且走势不稳,澳元静待澳洲央行利率决定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 欧元兑美元触及八周低位,兑澳元触及五周低位
* 欧元兑美元冲破先前区间,但前景脆弱
* 澳元静待0330GMT出炉的澳洲央行利率决定
路透悉尼11月6日电---欧元/美元周二走软至八周低位,而且欧元先前全线下滑,因为希腊议会即将就新撙节方案进行投票.
交易商称,在选情胶着的美国总统大选前,市场亦处于观望状态,不过总统奥巴马在八个或九个摇摆州中以微弱优势领先.
欧元/美元EUR=报1.2790美元,之前在突破1.2804美元附近的10月1日低位后一度跌至1.2767美元.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。