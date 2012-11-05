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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 06:35 BJT

〔东京汇市〕欧元全线下滑且走势不稳,澳元静待澳洲央行利率决定

* 欧元兑美元触及八周低位,兑澳元触及五周低位

* 欧元兑美元冲破先前区间,但前景脆弱

* 澳元静待0330GMT出炉的澳洲央行利率决定

路透悉尼11月6日电---欧元/美元周二走软至八周低位,而且欧元先前全线下滑,因为希腊议会即将就新撙节方案进行投票.

交易商称,在选情胶着的美国总统大选前,市场亦处于观望状态,不过总统奥巴马在八个或九个摇摆州中以微弱优势领先.

欧元/美元EUR=报1.2790美元,之前在突破1.2804美元附近的10月1日低位后一度跌至1.2767美元.

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