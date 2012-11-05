〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,因海岬型和巴拿马型船走软

路透11月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一下滑,因巴拿马型及海岬型船运市场继续走软.

波罗的海乾散货运价指数跌1.52%,或15点,报971点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌43点,或1.87%,至2,261点.海岬型船日均获利减少335元,至15,074美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

本周现货铁矿石价格或将企稳在当前每吨近120美元的水平,由于钢铁需求缓慢稳定回暖,中国钢厂继续购买铁矿石船货,但他们可能不愿接受过高的贴水.

"巴西9月12日公布铁矿石出口3,260万吨,远高于月均2,500吨的水平,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在报告中称.

"我们认为这是影响海岬型市场的主要动力.如果11月/12月的船运数量下降,那么该市场就将下跌."

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑9点,或1.17%,报757点.该型船舶日均获利降低72美元,至6,061美元,年内迄今累跌约54%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"大西洋市场的巴拿马型船运活动保持低迷,运费为每天4,100美元,而太平洋市场出现一些新的现货船运需求,租船意愿支撑了当前每天7,300美元的运费水平."RS Platou Markets分析师Herman Hildan在报告中写道.

"两大洋之间巴拿马型船运费价差较大的情况应该会逐步回归正常,因为船东不太愿意进入较疲软的大西洋市场,那里的船运供应将会减少,直到两个市场间的运费达到平衡."

灵便型船舶日均获利下降40美元至6,183美元.超灵便型船舶的日均获利下滑74美元,至6,918美元.(完)