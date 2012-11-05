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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 06:44 BJT

****澳新经济指标预测--11月6日-11月13日****

路透11月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月5日当周--------------------------------

11月6日(二)

0030 澳洲房价指数 第三季 +0.1% +0.5%

0330 澳洲央行利率决定 11月 3.00% 3.25%

11月7-12日

2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)10月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +5.0%

11月7日(三)

2145 新西兰HLFS失业率 第三季 6.7% 6.8%

就业增长(较前季) +0.3% -0.1%

就业参与率 68.5% 68.4%

11月8日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 增加1.45

全职就业人数(万人) -- 增加3.21

就业参与率 65.2% 65.2%

失业率 5.5% 5.4%

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 +0.4% -0.6%

(较上年同期) +3.6% +4.1%

11月9日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------11月12日当周-------------------------------

11月12日(一)

0030 澳洲房屋融资 9月 -- +1.8%

投资房屋融资 -- -0.8%

2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9%

11月13日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 -- 负3.0

企业信心指数 -- 持平

2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.50% +1.30%

(较上年同期) +2.9% +4.8%

11月13-14日

2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.0%(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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