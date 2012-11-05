〔国际油市〕布兰特原油跳涨近2%,因美国汽油期货上扬

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约11月5日电---布兰特原油期货周一跳涨近2%,中止五日连跌,因美国汽油期货上涨扶助原油价格,飓风桑迪席卷的美国东海岸地区仍在继续努力善后.
布兰特原油期货的涨幅是美国原油期货涨幅的两倍有余,使得布兰特原油较美国原油溢价重新回到每桶逾22美元,盘中曾降至近20美元.
交易商和分析师指出,石油巨擘BP在印地安那州Whiting的一处大型炼厂将开始停工检修,促使投资者追捧布兰特原油.
市场预期的是,这家炼厂检修将提高俄亥俄州库欣的库存.库欣是美国原油期货合约的交割地点.
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美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1