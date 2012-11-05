〔国际油市〕布兰特原油跳涨近2%,因美国汽油期货上扬

路透纽约11月5日电---布兰特原油期货周一跳涨近2%,中止五日连跌,因美国汽油期货上涨扶助原油价格,飓风桑迪席卷的美国东海岸地区仍在继续努力善后.

布兰特原油期货的涨幅是美国原油期货涨幅的两倍有余,使得布兰特原油较美国原油溢价重新回到每桶逾22美元,盘中曾降至近20美元.

交易商和分析师指出,石油巨擘BP在印地安那州Whiting的一处大型炼厂将开始停工检修,促使投资者追捧布兰特原油.