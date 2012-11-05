美国与加拿大经济指标预测--11月6日-11月13日****

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透11月6日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月6日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月3日当周 -- +0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月3日当周 -- +1.8%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 68.5
经季节调整PMI 58.2 60.4
11月7日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月2日当周 -- 808.0
再融资指数 -- 4,465.8
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加100.5 增加181.2
11月8日(四)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 10月 21.15 22.02
1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差450 逆差442.2
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月3日当周 37 36.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.725
续请失业金人数(万人) 10月27日当周 325.3 326.3
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差15.0 逆差13.2
出口(亿加元) 9月 -- 374.7
进口(亿加元) -- 387.9
11月9日(五)
1330 美国进口价格 10月 持平 +1.1%
出口价格 +0.2% +0.8%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 83.0 82.6
现况指数 88.8 88.1
预期指数 79.6 79.0
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.4% +0.5%
趸售销售 +0.7% +0.9%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月2日当周 -- 126.6
----------------------------------11月12日当周--------------------------------
11月12日(一)
暂无重要经济数据.
11月13日(二)
1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 92.8
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月10日当周 -- --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月10日当周 -- --
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 盈余750 (完)
--整理 王翔琼;审校 张明钧
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
FDIC：联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国第四季GDP环比年率未修正，持平于前值增长1.9%。 美国1月商品贸易逆差692亿美元，趸售库存下降0.1%。 世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)公布，美国2月消费者信心指数上升至2001年7月来最高114. 8，预估为111.0，1月经修正后为111.6，前值为111.8。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (1