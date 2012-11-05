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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 07:21 BJT

全球外汇市场11月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月6日(二)

0001 - 英国10月BRC零售销售

0030 - 澳洲第三季房价指数

0100 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在加州大学欧文分校举办的活动上就"非常规货币政策"讲话.

0330 - 澳洲央行11月利率决定

0500 - 日本9月同时和领先指标

0645 - 瑞士第四季消费者信心指数

0813 - 西班牙10月服务业采购经理人指数(PMI)

0843 - 意大利10月Markit服务业PMI

0848 - 法国10月Markit服务业PMI

0853 - 德国10月Markit服务业PMI

0858 - 欧元区10月Markit服务业PMI

0858 - 欧元区10月综合PMI

0930 - 英国9月工业和制造业生产

1000 - 欧元区9月生产者物价指数(PPI)

1100 - 德国9月工业订单

1245 - 美国11月3日当周ICSC/高盛连锁店销售

1355 - 美国11月3日当周Redbook连锁店销售

1445 - 全美采购经理人协会-纽约10月企业活动指数

2350 - 日本10月外汇储备

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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