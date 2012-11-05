全球外汇市场11月6日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月6日(二)
0001 - 英国10月BRC零售销售
0030 - 澳洲第三季房价指数
0100 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在加州大学欧文分校举办的活动上就"非常规货币政策"讲话.
0330 - 澳洲央行11月利率决定
0500 - 日本9月同时和领先指标
0645 - 瑞士第四季消费者信心指数
0813 - 西班牙10月服务业采购经理人指数(PMI)
0843 - 意大利10月Markit服务业PMI
0848 - 法国10月Markit服务业PMI
0853 - 德国10月Markit服务业PMI
0858 - 欧元区10月Markit服务业PMI
0858 - 欧元区10月综合PMI
0930 - 英国9月工业和制造业生产
1000 - 欧元区9月生产者物价指数(PPI)
1100 - 德国9月工业订单
1245 - 美国11月3日当周ICSC/高盛连锁店销售
1355 - 美国11月3日当周Redbook连锁店销售
1445 - 全美采购经理人协会-纽约10月企业活动指数
2350 - 日本10月外汇储备
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。