《新兴市场重要经济事件预告》--11月6日-11月13日

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11月6日(二)
圣地亚哥--智利央行公布10月18日利率设定会议记录(1130).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.
亚松森--巴拉圭央行举行货币政策会议.
印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(至11月8日).
11月7日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
11月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,随后宣布利率决议并召开新闻发布会.
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.
雅加达--印尼央行举行理事会会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决议.
印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(最后一日).
华盛顿--彼得森国际经济研究所举办午餐会,讨论欧元区、中国和英国等国的半年度经济展望(1730).
11月9日(五)
马尼拉--菲律宾央行举行通胀报告记者会.
11月12日(一)
巴黎--国际能源署(IEA)公布2012年全球能源展望.
11月13日(二)
里加--拉脱维亚央行召开委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会的非利率决议会议.
巴黎--国际能源署公布11月石油市场报告.
圣地亚哥--智利央行召开议息会议.
拉巴特--摩洛哥央行召开会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 王翔琼;审校 张涛
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