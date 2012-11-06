版本:
中国
债券 | 2012年 11月 6日 星期二 09:02 BJT

〔欧元区政经〕希腊援助金拨付协议有望在11月12日达成

路透墨西哥城11月5日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一称,希腊及其国际贷款方有望在11月12日欧元区财长会议上达成协议,获得下一笔援助金.

雷恩表示,双方将在下周一达成协议.

他在20国集团(G20)财政官员会议后的新闻发布会上称:"我们需要在11月12日欧元集团会议上就如何降低债务负担达成共识,我有信心,我们能够取得这方面共识."

"与此同时,或者实际上是在此之前,希望希腊政府首先同意财政撙节和结构性改革方案,接着需要希腊议会批准该方案,然后我们才能向着下周一达成协议推进."

"我们正朝着11月12日达成协议的方向迈进,但仍需要各方做出努力,包括希腊议会、欧盟和国际货币基金组织(IMF)代表."(完)

--编译 程琳;审校 张涛

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐