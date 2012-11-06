〔中欧贸易〕中国向WTO投诉欧盟的太阳能行业补贴行为(更新版)

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路透日内瓦/北京11月5日电---中国周一开辟与欧盟之间太阳能争端的第二条战线,向世界贸易组织(WTO)投诉意大利和希腊政策偏好本国企业.

中国表示意大利和希腊违反了WTO的规定.几天前中国曾警告可能对欧盟出口的太阳能级多晶硅征收惩罚性关税.多晶硅是太阳能的关键原材料.

中国称,这两个欧盟国家为主要使用本地采购零部件的太阳能发电企业提供偏高的电价.

中国商务部发言人沈丹阳在声明中表示,"中国政府有权利也有责任为本国光伏企业争取公平的国际贸易环境."

沈丹阳还称,各国应加强产业合作,而不应出于短期利益需要采取贸易保护主义措施.

中国提出投诉启动了WTO争端正式解决程序,若中方与欧盟未能通过磋商达成一致,60天后中方有权请求WTO裁决.

随着库存过剩,中国太阳能公司今年大幅降价30%,令欧洲更加怀疑中国是刻意调低出口价格来打击欧盟同行.欧盟是全球最大的太阳能产品市场.

2011年中国向欧盟出口的太阳能电池板和零部件约占其该类产品出口总额的60%,价值210亿欧元(270亿美元),且占到中国对欧盟全部产品出口总额的7%.(完)