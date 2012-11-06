〔投行观点〕中国货币政策短期维持宽松,明年可能转向"中性"--花旗

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京11月6日电---中国央行上周五公布三季度货币政策报告.花旗集团对此解读后认为,短期而言中国货币政策可能继续保持宽松以"稳增长",但明年可能转而采取中性货币政策立场.
花旗集团中国高级经济学家丁爽在最新研究报告中指出,未来中国央行将更多关注物价稳定,而在一篮子货币政策工具中,相对于调整存款准备金率,央行更乐于使用公开市场操作.
"一旦经济下行风险得到遏制,中国央行可能会给予物价稳定更多关注,"花旗预计,未来央行的物价稳定目标将"更宽泛",资产价格通胀可能会被纳入政策视野.
丁爽指出,央行报告暗示当局认为目前货币环境"相对宽松",但稳增长仍然排在政府工作的首位,"意味着央行将避免进一步放松货币政策,(在短期内)会维持当前的宽松立场."
花旗认为,在货币政策中间目标中,除了M2和新增信贷,社会融资规模总量将被密切监控.但由于其并不在央行控制之中,因此央行有必要从数量型工具向价格工具转变,"更依赖利率来管理社会融资总量".
中国央行上周五在货币政策报告中指出,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件.并将保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长.[ID:nSB2082519]
不过另一家投资银行--野村则认为,央行三季度报告中称要"加强预调微调",和二季度报告中"适时适度进行预调微调"相比措辞有变化,意味着第四季中国货币政策立场可能进一步放松.
"通胀问题不会限制四季度中国货币政策的放松,"野村称.但该投行也指出,虽然短期来看通胀风险不足虑,但央行对一旦需求反弹后的通胀风险仍保持警惕."倘若明年通胀回升(我们认为这有可能),央行可能需要快速转向中性或偏紧政策立场."
中国央行今年稍早两度降息、并两度降准后再无任何动作.三季度经济同比增速虽然为连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且9月工业、投资、外贸数据超出预期,10月PMI数据也继续向好,表明经济探底企稳态势确立.(完)
--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯
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