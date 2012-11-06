《中国债券市场每日交易备忘》--11月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.40% 国开行[CHDB.UL]至多60亿元三年固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.92% 国开行至多70亿元五年固息增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值4.14% 国开行至多60亿元七年固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.34% 国开行至多60亿元10年固息增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.40% 中国航空集团6亿元六个月期超短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,工商银行和中信银行主承 华能国际( 600011.SS )( 0902.HK )50亿元一年期短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,建行主承 顺鑫农业( 000860.SZ )6亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,北京银行和中国银行主承 四川煤炭产业集团10亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,光大银行主承 天津汽车模具公司1亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档,民生银行主承 东莞控股( 000828.SZ )2亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,民生银行和工商银行主承 红狮控股集团8亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,建行主承 广西铁路投资集团10亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,中信银行和民生银行主承 广安爱众( 600979.SS )1.5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,兴业银行主承 顺鑫农业10亿元两年期中期票据(主体评级AA)簿记建档,北京银行主承 东莞海龙纸业11亿元两年期中票(主体评级AA)簿记建档,中国银行主承 清华控股公司15亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,光大银行和招商银行主承 山西铝厂1亿元三年期中票(主体评级A+)簿记建档,兴业银行主承 江苏悦达集团12亿元三年期中票(主体评级AA+)簿记建档,光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 台州银行15亿元三年期固息金融债1220015,票面利率4.70% 南京银行( 601009.SS )35亿元三年期固息金融债1220016,票面利率4.10% 南京银行15亿元五年期固息金融债1220017,票面利率4.30% 中国铁建( 601186.SS )( 1186.HK )50亿元九个月期超短融011239002,票面利率4.30% 上海梅山钢铁5亿元一年期短融041251035,票面利率4.83% 招商证券( 600999.SS )20亿元三个月期短融071201004,票面利率4.00% 云南建工集团4亿元五年期中票1282449,票面利率5.98% 洛阳矿业集团5亿元三年期中票1282450,票面利率5.05% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行179.4亿元三年期固息增发债120316,票面利率3.72% 漯河城投12亿元七年期固息债1280370,票面利率6.99% 吴江交通投资集团12亿元八年期固息债1280374,票面利率6.80% 成都工业投资集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280378,票面利率6.90% 清华控股公司6亿元一年期短融 浙江吉利控股集团15亿元三年期中票 浙江诸暨中小企业3.2亿元两年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 浙江交通投资集团15亿元三年期中票0982145到期兑付,票面利率4.18% 招商证券( 600999.SS )46亿元三个月期短期融资券1290003到期兑付,票面利率3.64% 国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)060228付息,基本利差0.47% 贵州宏福实业开发总公司6亿元10年期固息债068044付息,票面利率4.15% 国开行239.2亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债080218付息,票面利率3.20% 临海基础设施投资公司10亿元七年期固息债0980153付息,票面利率7.98% 国开行200亿元七年期浮息债(一年定存基准)100211付息,基本利差0.33% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝称,随着各项政策措施继续落实到位并发挥作用,中国经济将进一 步趋稳,中国有信心实现今年的发展目标.[ID:nSB2085841] --据汤森路透旗下IFR报导,据悉，南京市城市建设投资控股（集团）正准备发行15年期中 票，筹资10亿元人民币（1.6亿美元）。主办行现正向投资者推介此案，并计划在本月完成。 [ID:nST0571307] --中国商务部称,中国就欧盟部分成员国的光伏补贴措施,提出与欧盟及其相关成员国在世 贸组织争端解决机制下进行磋商,正式启动世贸争端解决程序. --中国券商进入非金融企业债务融资工具主承销商的通道正在打开.中国银行间市场交易 商协会(NAFMII)表示,启动证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价 工作;逾十家AA级券商有望参与.[ID:nSB2085763] 国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-3.6%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为1.9%) 1-10月城镇固定资产投资 (1-9月为20.5%) 10月社会消费品零售总额 (9月为14.2%) 10月工业增加值 (9月为9.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关11/10公布10月进出口贸易数据 (9月顺差276.7亿美元) 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 边竞/李宏薇; 审校 曹巍浩