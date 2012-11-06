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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 09:17 BJT

〔台湾股市〕开高,苹果供应商大立光因月度营收创纪录而涨停

路透台北11月6日电---台湾股市周二开高0.5%,苹果(AAPL.O)供应商大立光(3008.TW)涨停,因公布月度营收创纪录.

加权股价指数.TWII开盘上涨37.66点,报7,223.02,从昨日下滑0.35%的跌势中反弹.

大立光跳升7%,其同业玉晶光(3406.TW)扬升2.7%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超17.82亿台币,为连续第二天买超,但买超金额均不大;上日修正后买超10.67亿.[ID:nST0570947](完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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