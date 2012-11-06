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债券 | 2012年 11月 6日 星期二 09:20 BJT

〔美国债市〕公债发行日程表

标售日 发行种类 宣布日 结算日

2012/11/06 四周期国库券 2012/11/05 2012/11/08

2012/11/06 三年期公债 2012/10/31 2012/11/15

2012/11/07 10年期公债 2012/10/31 2012/11/15

2012/11/08 30年期公债 2012/10/31 2012/11/15

2012/11/13 13和26周期国库券 2012/11/08 2012/11/15

2012/11/14 52周期国库券 2012/11/08 2012/11/15

2012/11/14 四周期国库券 2012/11/13 2012/11/15

2012/11/19 13和26周期国库券 2012/11/15 2012/11/23

2012/11/20 四周期国库券 2012/11/19 2012/11/23

2012/11/21 10年期通膨保值债券(TIPS) 2012/11/15 2012/11/30

2012/11/26 13和26周期国库券 2012/11/21 2012/11/29

2012/11/27 四周期国库券 2012/11/26 2012/11/29

2012/11/27 两年期公债 2012/11/21 2012/11/30

2012/11/28 五年期公债 2012/11/21 2012/11/30

2012/11/29 七年期公债 2012/11/21 2012/11/30

2012/12/03 13和26周期国库券 2012/11/29 2012/12/06

2012/12/04 四周期国库券 2012/12/03 2012/12/06

2012/12/10 13和26周期国库券 2012/12/06 2012/12/13

2012/12/11 52周期国库券 2012/12/06 2012/12/13

2012/12/11 四周期国库券 2012/12/10 2012/12/13

2012/12/11 三年期公债 2012/12/06 2012/12/17

2012/12/12 10年期公债 2012/12/06 2012/12/17

2012/12/13 30年期公债 2012/12/06 2012/12/17

2012/12/17 13和26周期国库券 2012/12/13 2012/12/20

2012/12/17 两年期公债 2012/12/13 2012/12/31

2012/12/18 五年期公债 2012/12/13 2012/12/31

2012/12/18 四周期国库券 2012/12/17 2012/12/20

2012/12/19 七年期公债 2012/12/13 2012/12/31

2012/12/20 五年期TIPS 2012/12/13 2012/12/31

2012/12/24 13和26周期国库券 2012/12/20 2012/12/27

2012/12/26 四周期国库券 2012/12/24 2012/12/27

2012/12/31 13和26周期国库券 2012/12/27 2013/01/03

2013/01/02 四周期国库券 2012/12/31 2013/01/03

2013/01/07 13和26周期国库券 2013/01/03 2013/01/10

2013/01/08 52周期国库券 2013/01/03 2013/01/10

2013/01/08 三年期公债 2013/01/03 2013/01/15

2013/01/08 四周期国库券 2013/01/07 2013/01/10

2013/01/09 10年期公债 2013/01/03 2013/01/15

2013/01/10 30年期公债 2013/01/03 2013/01/15

2013/01/14 13和26周期国库券 2013/01/10 2013/01/17

2013/01/15 四周期国库券 2013/01/14 2013/01/17

2013/01/22 13和26周期国库券 2013/01/17 2013/01/24

2013/01/23 四周期国库券 2013/01/22 2013/01/24

2013/01/24 10年期TIPS 2013/01/17 2013/01/31

2013/01/28 13和26周期国库券 2013/01/24 2013/01/31

2013/01/28 两年期公债 2013/01/24 2013/01/31

2013/01/29 四周期国库券 2013/01/28 2013/01/31

2013/01/29 五年期公债 2013/01/24 2013/01/31

2013/01/30 七年期公债 2013/01/24 2013/01/31

2013/02/04 13和26周期国库券 2013/01/31 2013/02/07

2013/02/05 52周期国库券 2013/01/31 2013/02/07

*注:TIPS为通胀保值债券.(完)

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--编译 许娜

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