〔新债招标〕中国国开行一,三及五年增发债收益率均低于预期--业内人士

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透北京11月6日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年期固息债,中标收益率为3.3538%,低于此前3.40%的预测均值.
该行同时招标增发的三年和五年期固息债,加权中标收益率分别为3.9029%和4.1085%,亦均稍低于此前3.92%和4.14%的各自预测均值.
稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.34%和4.40%.
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第四次增发
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发行总量 至多300亿
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%
招标时间 11月6日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式
缴款日 11月13日
起息日 9月17日
分销期 11月7日-11月13日
上市日 1年:11月15日
3/5/7/10年:11月19日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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