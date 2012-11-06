〔全球贸易〕中国欲加入区域全面经济伙伴关系谈判--韩国官员

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透日内瓦11月5日电---韩国外交通商部通商交涉本部长朴泰镐周一称,中国本月晚些时候将加入创建亚洲自由贸易区的谈判,回应美国推进构建不包括中国的泛太平洋伙伴关系(TPP)的行为.
区域全面经济伙伴关系(RCEP)将由东南亚国家联盟(东盟、ASEAN)10国,以及中国、印度、日本、韩国、澳洲和新西兰六国组成.
本月晚些时候在金边举行的东盟峰会将正式宣布启动这一框架,其目标是在2015年底之前就降低区域内贸易壁垒达成协议.
在多哈回合谈判历经10年未能敲定全球贸易协定后,各种区域和行业性贸易磋商如雨后春笋般兴起,RCEP只是其中之一.
美国总统奥巴马政府主张的TPP,旨在降低传统贸易壁垒,并在新领域打破壁垒,简化美国与其它10国间的贸易流程.
朴泰镐称,RCEP是从推行中国、日本、韩国三边贸易谈判的计划中衍生而来.部分东盟国家对这个三边倡议感到担忧,故而推动范围更大的协议.
如果RCEP和TPP正式建立起来,各自的经济规模都将与欧盟相似.
此外,韩国正与中国另外协商双边自贸协定,该协定将允许大约2.5万家在华经营的韩国企业向国内市场供应产品,而不是像现在这样向国内出口产自中国的产品.
朴泰镐称,中国希望速战速决,韩国则希望两到三年内达成双边协议.(完)
--编译 程琳;审校 于春红
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