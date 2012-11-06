《贵金属产业焦点》淘金热:中国珠宝商看向西部求增长

* 京沪珠宝供给接近饱和

* 零售商转向中小型城市富人

* 这可能重燃中国黄金热

* 中国超过印度,成为全球第一大黄金消费国

路透新加坡/镇江11月6日电---在长江沿岸的一个小城市新开的商场中看戒指和项链的年轻女性及贵妇,可能为中国黄金消费热潮带来新的活力.

由于北京和上海商业区已是金店云集,零售商的注意力转向较小型城市,希望开发这里对黄金首饰的丰沛需求.中国人的黄金消费多数为首饰.中国取代印度,成为全球最大的黄金消费国.

分析师和行业官员称,发展略为落后的地区财富增加,购买力上升,将能帮助重燃中国黄金消费.在历经两年的两年爆炸式增长后,2012年黄金消费增长速度放缓,因经济下行让很多人在购买高单价商品仔细思考.

"中国三四线城市将成为中国珠宝市场需求的主要引擎,"研究机构Frost & Sullivan中国咨询总监赵晓马称.

该公司认为,2015年中国三线或以下城市将占中国总体珠宝市场逾40%的份额,而2010年和2006年的份额分别为34%和29%.

今年经济放缓已打压中国对黄金珠宝的需求,世界黄金协会(WGC)公布的数据显示,今年上半年黄金消费量较上年同期增长不到1%至250.4吨,而2011年增幅为13%.

但分析师称,零售商涌入较小城市及人们对黄金热度不减,将帮助需求增长再度升温.

"我预计未来三年总体(珠宝销售)将呈两位数增长,"香港Ji Asia分析师季苑苑称.

汤森路透旗下的黄金矿业服务公司(GFMS)数据显示,2012年中国黄金需求或将增长约7%,低于去年22%的增幅.

黄金首饰需求占到2011年中国黄金需求总量的三分之二,其余为投资者需求.

这个全球头号人口大国对黄金的偏爱,支撑了节节攀高并有望连续12年收升的国际金价.本周初,现货金XAU=报每盎司1,680美元左右,较去年所及1,920美元上方的高位下跌13%.

"中国需求升温,央行黄金采购增多,黄金上市交易基金(ETF)日益受到欢迎,以及印度的强劲买需,一直在支撑着金价走高."北京安泰科信息开发有限公司分析师石河清称.

中国正超越印度,成为全球最大的黄金买主;印度经济增长放缓,以及汇率疲软和进口税上调导致的价格大涨,打击了该国农民等的主要黄金消费者.

中国2011年黄金产量为361吨,意味着该国逾半数黄金需求要由进口满足.世界黄金协会(WGC)数据显示,中国2011年黄金需求超过770吨.

参阅中国黄金需求图表,请点击(link.reuters.com/xeg33t)

参阅中国珠宝销售图表,请点击(link.reuters.com/pyn82t)

**向西发展**

Frost & Sullivan的赵晓马指出,如果中国经济增长企稳,明年中小城市的珠宝首饰需求将增长逾20%,一线城市将增长15-18%.

中国的城市一般是按规模和重要性来分级.尽管这没有正式的标准,但北京、上海、广州及深圳通常被视为一级城市;省会及一些富裕的沿岸城市则被视为二级城市.

香港上市公司、全球最大珠宝零售商周大福(1929.HK)表示,自4月起的财年当中,其半数新开的店面都位于第三和第四级城市,主要集中在中国中部和西部.

"过去两三年以及今年的上半年,我们在中国中部和西部三级及四级城市的零售商店,其销售表现要好于那些沿岸城市,"周大福董事总经理黄绍基表示.

**保持光环**

年纪30岁的张小姐在周大福位于镇江的一间店面选购金饰;周大福在镇江有三间商店.

"我到这儿帮自己采买,"她表示."我正在选购纯金及镀金的各种金饰.纯金的可以保值;其他种类的看起来比较时髦."

虽然中国大城市消费者对铂金、白合金和其他非黄金类产品的喜爱逐步提升,但中小型城市消费者仍然偏爱黄金.

"中小型城市的消费者更看重价值而不是设计和工艺.他们在婚礼等庆典时买珠宝,或者是为了保值."Frost & Sullivan的赵晓马表示.

他补充道,随着消费者变得更为成熟,未来黄金产品的市场份额可能下滑,尽管如此,黄金的主导地位在未来10年可能不会削弱.

多位分析师表示,黄金的整体需求将相当好.由于投资选择有限,加之人们担心全球各国政府向自身受困经济注资导致本币贬值,令黄金作为珠宝和投资的魅力得到提升.

事实上,珠宝商憧憬中国换届后的新领导层若能实施有利于经济的措施,奢侈品支出应会获得全面支撑.中国领导层换届将于周四开始.

六福集团执行董事黄兰诗表示,"如果中国市场不增长,我们则无处可去."六福珠宝在中国已有近1,000家店面.(完)