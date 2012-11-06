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货币新闻 | 2012年 11月 6日 星期二 10:13 BJT

〔菲律宾经济〕通胀放缓证明近期的降息措施是合理的--央行

路透马尼拉11月6日电---菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周二表示,数据显示菲律宾年通胀率已降至四个月低点,说明央行上月降息是合理的.他亦称,央行已准备好采用各种政策工具确保物价稳定.

Guinigundo对记者表示,通胀放缓将帮助解决外部竞争力的问题,指出从核心通胀数据来看,需求压力似乎已经减轻.

"央行将继续监测资本流动情况与资本市场,以确保国内流动性的增加不会损及物价稳定目标,且不会产生溢出效应,尤其是对房地产行业."(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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