〔菲律宾经济〕通胀放缓证明近期的降息措施是合理的--央行

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透马尼拉11月6日电---菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周二表示,数据显示菲律宾年通胀率已降至四个月低点,说明央行上月降息是合理的.他亦称,央行已准备好采用各种政策工具确保物价稳定.
Guinigundo对记者表示,通胀放缓将帮助解决外部竞争力的问题,指出从核心通胀数据来看,需求压力似乎已经减轻.
"央行将继续监测资本流动情况与资本市场,以确保国内流动性的增加不会损及物价稳定目标,且不会产生溢出效应,尤其是对房地产行业."(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。