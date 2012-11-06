〔欧洲政经〕西班牙反对莫尔许出任欧洲央行执委,拟推动重新竞选

路透布鲁塞尔/墨西哥城11月5日电---西班牙周一阻碍莫尔许担任欧洲央行执委,称不满意所走程序,并为提名本国候选人留下可能性.

继欧洲议会投票反对莫尔许担任执委一职之后,此举重新开启一场为期七个月的竞争.欧洲议会反对莫尔许的原因是希望更多女性进入欧盟高层.

欧盟领导人仍能够排除万难实现这项任命,这对解决欧债危机至关重要.但若要这么做,必须在年底前的峰会上当面解决,可能会是在12月.

欧洲理事会(European Council)曾试图通过"书面程序"来保住莫尔许的任命.这是结束这场争论、确定任命的捷径.

但西班牙周一表示,反对使用这一程序.

西班牙经济部长德金多斯在墨西哥城举行的20国集团(G20)财长会议外的记者会会上表示,"西班牙政府的反对行动,是要引起各界注意欧洲议会的决议的相关性及高度的政治价值,尽管欧洲议会决议不具约束力."

当问及德金多斯该国是否会考虑推荐另外一名女性来取代莫尔许时,他表示:"我不会告诉你会不会.西班牙将考虑所有方案和可能性."

欧洲理事会称很快会讨论这个问题.

官员们表示,如果无法就莫尔许任命案达成一致决议,那么将动用一个加权投票制度.这将确保莫尔许上任,因为作为唯一一个反对莫尔许担任执委的国家,西班牙凭一己之力无法阻止这一任命.(完)