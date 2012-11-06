〔韩国数据〕10月大型百货公司及折扣商店销售均较上年同期再度下滑

路透首尔11月6日电---周二公布的初步数据显示,韩国10月大型百货公司及折扣商店销售双双下滑,表明消费者信心疲弱,全球经济放缓给韩国带来更多压力.

根据企划财政部每月例行发布的绿皮书,10月该国三大连锁营运商经营的百货公司销售较上年同期减少1.3%,降幅略微大于9月的0.8%.

三大连锁营运商经营的折扣商店销售同比亦下滑7.4%,9月则为增长0.2%.(完)