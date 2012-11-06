〔金属期市〕LME期铜微升,但美国大选投票前的谨慎情绪限制涨势

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海11月6日电---期铜价格周二微升,脱离昨日触及的两个月低点.不过美国总统大选的选情胶着,令涨势受限.
0117GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微涨0.1%至每吨7,656美元,上个交易日曾触及9月5日以来低点7,596美元.
上海期交所主力2月期铜合约SCFcv1小涨0.1%,报每吨55,830元人民币(8,900美元),周一一度跌至8月31日以来低点55,460元.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。