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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 10:07 BJT

〔金属期市〕LME期铜微升,但美国大选投票前的谨慎情绪限制涨势

路透上海11月6日电---期铜价格周二微升,脱离昨日触及的两个月低点.不过美国总统大选的选情胶着,令涨势受限.

0117GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微涨0.1%至每吨7,656美元,上个交易日曾触及9月5日以来低点7,596美元.

上海期交所主力2月期铜合约SCFcv1小涨0.1%,报每吨55,830元人民币(8,900美元),周一一度跌至8月31日以来低点55,460元.

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