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货币新闻 | 2012年 11月 6日 星期二 10:48 BJT

〔美国FED〕退出宽松政策会采取软着陆,逐步出售资产--旧金山联储总裁

路透加州11月5日电---美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,当退出超宽松货币政策的时机到来,美联储将致力于实现"软着陆",将首先加息,然后出售为压低借款成本所买进的资产.

"我们会逐步出售,"威廉姆斯说.他此前被问及,一旦需要收紧政策,美国联邦储备理事会(美联储,FED)会否大举抛掉资产.

"我们希望实现很好的软着陆,"威廉姆斯表示,并称他相信美联储能够做到.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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