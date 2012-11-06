〔美国FED〕退出宽松政策会采取软着陆,逐步出售资产--旧金山联储总裁

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透加州11月5日电---美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,当退出超宽松货币政策的时机到来,美联储将致力于实现"软着陆",将首先加息,然后出售为压低借款成本所买进的资产.
"我们会逐步出售,"威廉姆斯说.他此前被问及,一旦需要收紧政策,美国联邦储备理事会(美联储,FED)会否大举抛掉资产.
"我们希望实现很好的软着陆,"威廉姆斯表示,并称他相信美联储能够做到.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。