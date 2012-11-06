〔企业并购〕海尔已买下F&P Appliances逾90%股份,将继续购其余股份

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透惠灵顿11月6日电---中国家电制造商海尔与新西兰同业Fisher and
Paykel AppliancesFPA.NZ周二表示,海尔已控制后者超过90%的股份,并将继续收购剩余股份.
海尔目前持有F&P Appliances的92.8%股份,并将根据收购法规买下其余所有股份,以完成此次规模为9.27亿新西兰元(7.66亿美元)的收购.
"我们很高兴有绝大多数的股东认可了我们的出价."海尔白电集团总裁梁海山表示.
海尔集团对F&P Appliances每股支付1.28新西兰元.其原先的出价为1.20新西兰元,但一份独立报告指该价格过低,此后海尔不得不上调出价.海尔集团是中国以营收计第二大家电生产商.
面对国内需求疲弱和竞争日益激烈的局面,海尔将目光投向海外以寻找新的营收来源.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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