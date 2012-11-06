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市场报道 | 2012年 11月 6日 星期二 10:26 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在美国选举前走跌或许是买入良机

0211 GMT

* 欧元/美元近期走跌,受欧元区局势的不确定性影响

* 市场担心希腊失策,恐痛失获得更多金援的机会

* 假设希腊能避免灾难性后果--当前的欧元/美元跌势或许是买入良机

* 美国大选可能为关键影响因素,奥巴马若赢得连任,将确保QE3能得到贯彻实施

* 市场传言1.2750前有相当规模的欧元/美元买兴

* 1.2042至1.3172走势的38.2%回档位为欧元/美元提供关键支撑

(完)

--编译 白云;审校 张涛

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