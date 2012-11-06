〔手机产业〕微软执行长鲍尔默称Windows Phone销量将快速增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透特拉维夫11月5日电---微软(MSFT.O)执行长鲍尔默（Steve Ballmer）周一称，该公司新推出的Windows Phone预计会成为智能手机市场的有力挑战者。

运行谷歌(GOOG.O)安卓系统的设备和苹果(AAPL.O)iPhone目前主导着智能手机市场。但在10天前，微软推出了Windows 8产品，而且鲍尔默预计Windows Phone的销售会快速增长。

“凭藉与诺基亚、宏达电和三星及其他厂商的合作……我们如今有机会真正打造出智能手机市场的第三个强大参与者，”鲍尔默在特拉维夫举行的Windows 8发布会上说道。这是微软在美国以外举行的首场Windows 8发布会。

“我们仍然相对较小……我预计Windows Phone的销量会快速增长。”

鲍尔默称，公司围绕Windows 8、Surface平板电脑及Windows Phone的营销和广告宣传活动，将多于微软此前的任何产品。

他还重申，在Windows 8发售后的首个周末，微软售出的Windows 8升级版拷贝超过400万份。

“市场对这些产品的最初反响非常不错……如果你去看看人们如何获得Windows 8，就会发现实际情况是，随着时间的推移更多的人将通过购买新电脑获得Windows 8，而不去升级原有电脑，”鲍尔默说道，他还指出全球每年的个人电脑销量达4亿台。（完）