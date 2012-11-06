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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 10:30 BJT

〔日本债市〕指标日债价格微涨,美国大选结束前投资者态度谨慎

路透东京11月6日电---日本指标公债价格周二小幅上涨,投资者在美国大选前保持谨慎.

10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC下跌0.5个基点,报0.760%,接近上个月低位0.755%.

10年期日债期货2JGBv1上涨8个跳动点,报144.26,触及一周高位,并突破五日移动均值144.18.

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