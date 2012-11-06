《交易视点》中国转债整体下跌空间有限,可予以中性或略偏低配置--中金

路透北京11月6日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，转债整体下跌空间不大，但上涨驱动力不够清晰。预计11月股市走势将在诸多消息面冲击下颇为纠结。

策略方面，若短期股市冲高，建议少量兑现获利。但转债市场下跌空间有限，虽然股市有反复可能，仍支持投资者予以中性或略偏低配置，保留大部分筹码。此外，随转债替代正股和股票的价值显现，股票投资者可考虑用转债锁定获利并博弈股市后续走势。

**策略观点**

我们延续近期周报的观点，转债整体下跌空间不大，但上涨驱动力不够清晰。

9月底保险等机构减持给转债市场“砸出一个坑”。其后股市面临的基本面、资金面和情绪在短期形成了上涨合力，推动了转债市场小幅反弹。

但是，我们认为上述基本面、资金面和情绪因素在进入11月份之后均会有反复。有趣的是，股市阶段性行情共识叠加了投资者博弈，行情的演化变得更为复杂。

展望后市，11月份股市走势将在诸多消息面冲击下颇为纠结，经济小复苏叠加逢高出局冲动，下半月股市“人造反弹”出现变数的概率较大。当然，宏观经济数据和换届之后的政策走向值得继续跟踪。

回到转债市场，估值反应了什么样的预期？由于股市进入震荡市、筹码稀缺性降低，转债市场估值已经较07-09年出现了系统性的下降。但目前转债估值已经处于明显低位，且转债价格对正股利好麻木，都反映出投资者对股市反弹持续性的严重怀疑和对供给压力的担忧。

策略上，如果短期股市出现冲高，仍建议投资者少量兑现获利，尤其是安全边际较差的品种，迎接可能的股市震荡和供给的冲击。

但转债市场下跌空间有限，估值当中已经反映了很多悲观预期，来自纯债市场的机会成本有但有限，虽然股市有反复可能，仍支持投资者予以中性或略偏低配置，保留大部分筹码。

此外，转债替代正股和股票的价值开始显现，股票投资者可以考虑用转债锁定获利并博弈股市后续走势。

**热点个券**

个券方面，结合股市的板块轮动和转债本身性价比，我们建议重点持有国投、非银行大盘转债、重工、中行转债，适量持有工行、南山、国电转债，同时关注工行转债转股套利机会。

边际上，建议逢高兑现工行转债，并增持新上市的南山转债。

我们对基金转债持仓情况和发行人三季度业绩做以汇总：第一、债基季报显示，存量债基在三季度普遍遭遇了一定幅度的净赎回，杠杆率微幅提升。转债持仓总额变化不大，但平均仓位提升到15.2%。短期债基对转债短期“再库存”或“去库存”的动力都不强。由于债基杠杆率仍处于高位，赎回或流动性冲击都可能间接冲击转债。

第二，转债公司三季度业绩方面，整体表现不佳，但国投、美丰、非银行大盘转债等超预期。趋势上看，银行业绩增速继续温和放缓，电力行业趋势仍向好，中鼎等由于资产转让四季度业绩将大幅上涨。(完)

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